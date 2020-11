Spotify “in muto”: un down ha bloccato lo streaming di musica (Di venerdì 27 novembre 2020) (Foto: Britta Pedersen/Alliance/Ipa)Se stavate ascoltando la musica su Spotify e di colpo questa ha smesso di suonare, non preoccupatevi: la colpa è di un down temporaneo del servizio di musica in streaming. In tutta Europa l’applicazione musicale, al momento dell’interruzione, permetteva la sola riproduzione dei brani scaricati in locale mentre tutta la componente online risultava inagibile. Il portale per le segnalazioni delle interruzioni di servizio downdetector ha registrato una presenza diffusa di un disservizio su tutta l’Europa. Visto che le prime segnalazioni hanno iniziato ad arrivare attorno alle 10 del mattino, dagli Stati Uniti ne sono giunte poche ma quelle presenti potrebbero indicare che il disservizio non sia localizzato alla sola Europa ma abbia ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) (Foto: Britta Pedersen/Alliance/Ipa)Se stavate ascoltando lasue di colpo questa ha smesso di suonare, non preoccupatevi: la colpa è di untemporaneo del servizio diin. In tutta Europa l’applicazionele, al momento dell’interruzione, permetteva la sola riproduzione dei brani scaricati in locale mentre tutta la componente online risultava inagibile. Il portale per le segnalazioni delle interruzioni di serviziodetector ha registrato una presenza diffusa di un disservizio su tutta l’Europa. Visto che le prime segnalazioni hanno iniziato ad arrivare attorno alle 10 del mattino, dagli Stati Uniti ne sono giunte poche ma quelle presenti potrebbero indicare che il disservizio non sia localizzato alla sola Europa ma abbia ...

