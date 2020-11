Salvini annusa la sconfitta e rinuncia a Napoli: “Pronti a governare Milano e Roma” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Lombardia ha subito un attacco mediatico senza precedenti, ma con grande concretezza risponde con i fatti e con i risultati. Da Nord a Sud il buongoverno della Lega sa farsi apprezzare e siamo pronti, alle prossime amministrative di primavera, a conquistare città importanti a partire da Milano e Roma”. Le parole di Matteo Salvini rappresentano meglio di ogni retroscena la visione della lega rispetto alle prossime amministrative: Napoli non viene neanche nominata dall’ex ministro dell’Interno. Una dimenticanza? Una svista? Impossibile. Il motivo per il quale Salvini non cita neanche Napoli è molto semplice: il leader del Carroccio, alla luce della catastrofe rimediata dal centrodestra alle regionali in Campania, nonché dei successivi sondaggi, sa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Lombardia ha subito un attacco mediatico senza precedenti, ma con grande concretezza risponde con i fatti e con i risultati. Da Nord a Sud il buongoverno della Lega sa farsi apprezzare e siamo pronti, alle prossime amministrative di primavera, a conquistare città importanti a partire da. Le parole di Matteorappresentano meglio di ogni retroscena la visione della lega rispetto alle prossime amministrative:non viene neanche nominata dall’ex ministro dell’Interno. Una dimenticanza? Una svista? Impossibile. Il motivo per il qualenon cita neancheè molto semplice: il leader del Carroccio, alla luce della catastrofe rimediata dal centrodestra alle regionali in Campania, nonché dei successivi sondaggi, sa ...

ivan_zatarra : @matteosalvimini: per 1/365 annusa come un cane da fiuto la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per 3… - milanecon : Salvini è riuscito a farsi mettere le palle in testa da un nano. Questo implica che sia un serpente oppure un porco… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini annusa Salvini e i cani che fiutano il coronavirus: perché il leader della Lega ha un problema Today.it Salvini e i cani che fiutano il coronavirus: perché il leader della Lega ha un problema

È vero che i cani sanno fiutare il coronavirus con un’affidabilità del 95% “superiore a quella dei tamponi molecolari”? L’informazione arriva dall’account Twitter di Matteo Salvini che ha di recente p ...

Cav tentato da Zinga Ma il suo elettorato?

Hanno rispolverato il patto del Nazareno. È Il Foglio a riscoprire quella stagione di cui fu sostenitore indefesso. Forse sente un richiamo ...

È vero che i cani sanno fiutare il coronavirus con un’affidabilità del 95% “superiore a quella dei tamponi molecolari”? L’informazione arriva dall’account Twitter di Matteo Salvini che ha di recente p ...Hanno rispolverato il patto del Nazareno. È Il Foglio a riscoprire quella stagione di cui fu sostenitore indefesso. Forse sente un richiamo ...