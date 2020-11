Baronissi | consiglieri al sindaco | “Diffidi Provincia per lavori a rotatoria”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – L’opposizione in consiglio comunale chiede aldi intervenire risolutivamente in ordine al problema sicurezza di una delle rotatorie più discusse della città. Nella nota deidi minoranza si legge: “Riteniamo sia giunto il momento che ile l’amministrazione si attivino affinché ladi Salerno provveda all’avvio deiper la realizzazione della variante viaria a servizio dell’Ikea, che comprende la ridefinizione anche della rotatoria di via S. Allende, teatro di numerosi incidenti tra cui, purtroppo, anche quello che costò la vita ad un nostro giovane concittadino. Ilusi gli stessi toni perentori utilizzati con l’Acer per le case popolari di Capo Saragnano e attivi gli ...