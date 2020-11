Whatsanna | sua DeAKids la nuova serie con Cloe Romagnoli | trama e cast

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il successo di New School, ladidistribuita internazionalmente ora da BBC Studios, arriva laconche torna a vestire i panni dell’adolescente Anna per unaproduzione di cui è protagonista insieme alla sua cameretta, ma nella quale non mancano tutti i personaggi di New school. Lain ventidue puntate va in onda da lunedì 30 novembre, dal lunedì al venerdì ogni sera alle ore 19.10 su(Sky, 601). Laè disponibile anche su Sky On Demand e Sky Kids., laInAnna ha come obiettivo quello di guadagnare qualche soldo e decide così di mettere in affitto, in stile airbnb, la sua ...