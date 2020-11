Nuovo Dpcm, cambia tutto: cosa cambia dal 3 Dicembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Dall’apertura delle regioni all’orario del coprifuoco, dagli spostamenti tra comuni alle piste da sci, dalla fine del lockdown leggero alla cena al ristorante e allo sport nelle palestre: si discute della bozza del Nuovo Dpcm di Natale che dovrà stabilire cosa succederà e cosa cambierà dopo il 3 Dicembre 2020, data in cui scade l’attuale decreto della Presidenza del Consiglio, con le regole anti-Covid per la fine dell’anno. E gli argomenti al centro della discussione sono tanti. Al momento nel governo prevale la linea della massima cautela: nel Nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 4 Dicembre non cambierà il meccanismo di classificazione delle regioni in base a diversi gradi di rischio (zona gialla, arancione e rossa), probabilmente non ci saranno ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 26 novembre 2020) Dall’apertura delle regioni all’orario del coprifuoco, dagli spostamenti tra comuni alle piste da sci, dalla fine del lockdown leggero alla cena al ristorante e allo sport nelle palestre: si discute della bozza deldi Natale che dovrà stabiliresuccederà ecambierà dopo il 32020, data in cui scade l’attuale decreto della Presidenza del Consiglio, con le regole anti-Covid per la fine dell’anno. E gli argomenti al centro della discussione sono tanti. Al momento nel governo prevale la linea della massima cautela: nelche entrerà in vigore il 4non cambierà il meccanismo di classificazione delle regioni in base a diversi gradi di rischio (zona gialla, arancione e rossa), probabilmente non ci saranno ...

