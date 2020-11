Coppa Italia, il Parma supera il Cosenza. Brescia con casi di Covid-19, l’Empoli vince a tavolino. Spal, Torino, Cagliari, Spezia, Genoa e Fiorentina agli ottavi (Di giovedì 26 novembre 2020) Coppa Italia, i risultati del quarto turno. La Spal è la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale. ROMA – Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Entra nel vivo la competizione nazionale. La prima squadra ad ottenere il pass per gli ottavi di finale è la Spal di Pasquale Marino. Gli estensi hanno superato 2-0 il Monza grazie alle reti realizzate nella ripresa da Paloschi (su rigore) e Brignola. Vola agli ottavi di finale anche il Parma. I Ducali hanno vinto contro il Cosenza 2-1 grazie alle doppietta di Brunetta. Per i calabresi a segno Corsi. 3-0 a tavolino, invece, per l’Empoli. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020), i risultati del quarto turno. Laè la prima squadra ad approdaredi finale. ROMA –, i risultati del quarto turno. Entra nel vivo la competizione nazionale. La prima squadra ad ottenere il pass per glidi finale è ladi Pasquale Marino. Gli estensi hannoto 2-0 il Monza grazie alle reti realizzate nella ripresa da Paloschi (su rigore) e Brignola. Voladi finale anche il. I Ducali hanno vinto contro il2-1 grazie alle doppietta di Brunetta. Per i calabresi a segno Corsi. 3-0 a, invece, per. ...

talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - sampdoria : ?? #CoppaItalia: i blucerchiati per #SampGenoa ?? Per il report completo ?? - acmilan : Final touches ahead of #CesenaMilan ?? Ultimi preparativi in vista della Coppa Italia ?? #FollowTheRossonere… - serieB123 : Torino agli ottavi contro il Milan: Entella battuta 2-0 - pinadero50 : RT @LeonettiFrank: Coppa Italia: Il Genoa batte la Sampdoria nel derby della Lanterna. Agli ottavi sfiderà la Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia quarto turno, i risultati Goal.com DAI CAMPI – Fiorentina, tre novità! Per Berardi, Caputo, Bonucci e Scamacca…

SASSUOLO – Ciccio Caputo non è ancora tornato dall’infortunio agli adduttori che lo ha costretto a saltare la Nazionale e mancano solo due allenamenti all’Inter. Questo il comunicato di oggi del Sassu ...

Sci, Petra Vlhova vince il parallelo di Lech battendo in finale l’americana Moltzan

Petra Vlhova non perde un colpo e si “annette” pure il parallelo di Lech (l’unico rimasto in calendario a parte quello del Mondiale) battendo il finale l’americana Paula Moltzan, al primo podio della ...

SASSUOLO – Ciccio Caputo non è ancora tornato dall’infortunio agli adduttori che lo ha costretto a saltare la Nazionale e mancano solo due allenamenti all’Inter. Questo il comunicato di oggi del Sassu ...Petra Vlhova non perde un colpo e si “annette” pure il parallelo di Lech (l’unico rimasto in calendario a parte quello del Mondiale) battendo il finale l’americana Paula Moltzan, al primo podio della ...