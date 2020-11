Boxe, Michael Magnesi a caccia del Mondiale. Cerimonia del peso regolare, domani sfida a Kinigamazi: “Sono carico” (Di giovedì 26 novembre 2020) Giornata di vigilia per Michael Magnesi, che domani sera salirà sul ring del PalaSport di Fondi (in provincia di Latina) per andare a caccia del Mondiale IBO dei pesi superpiuma. L’imbattuto pugile laziale affronterà Patrick Kinigamazi, rwandese con passaporto svizzero (32 vittorie, 2 sconfitte in carriera). Il nostro portacolori, 26enne nativo di Cave (17 successi in altrettanti incontri da professionista), ha tutte le carte in regola per imporsi e proverà ad avere la meglio sull’esperto rivale, il quale riporta 11 anni in più sulla carta d’identità. Oggi si è svolta la Cerimonia del peso, tutto regolare tra i due contendenti, pronti per questa contesa che è stata rinviata di tre settimane rispetto alla data originaria a causa della ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Giornata di vigilia per, chesera salirà sul ring del PalaSport di Fondi (in provincia di Latina) per andare adelIBO dei pesi superpiuma. L’imbattuto pugile laziale affronterà Patrick, rwandese con passaporto svizzero (32 vittorie, 2 sconfitte in carriera). Il nostro portacolori, 26enne nativo di Cave (17 successi in altrettanti incontri da professionista), ha tutte le carte in regola per imporsi e proverà ad avere la meglio sull’esperto rivale, il quale riporta 11 anni in più sulla carta d’identità. Oggi si è svolta ladel, tuttotra i due contendenti, pronti per questa contesa che è stata rinviata di tre settimane rispetto alla data originaria a causa della ...

FONDI – Dopo il rinvio di alcune settimane per la positività al Covid-19 di Kinigamazi, è ormai tutto pronto per la gara che assegnerà la cintura mondiale IBO dei pesi superpiuma. Nel frattempo non so ...

Dopo 11 anni l’Italia torna ad ospitare un match per il titolo iridato. A Fondi salgono sul ring Magnesi vs Kinigamazi ...

