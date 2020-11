Coronavirus Latina e provincia, in calo i nuovi casi: sono 139 nelle ultime 24 ore. Ecco i dati di oggi (Di mercoledì 25 novembre 2020) sono 139 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono distribuiti nei Comuni di: Aprilia (15), di Bassiano (1), Cisterna di Latina (8), di Fondi (3), di Formia (2), di Gaeta (3), di Latina (51), di Maenza (1), di Minturno (2), di Monte San Biagio (1), Pontinia (9), di Priverno (10), di Prossedi (2), di Rocca Massima (1), di Roccagorga (2), di Sabaudia (5), di Sermoneta (4), di Sezze (6), di Sonnino (1), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (11). Leggi anche: Terza ondata Covid in Italia: quando ci sarà e quanto durerà sono stati registrati i decessi di 5 pazienti residenti nei Comuni di Aprilia (1), di Cisterna di Latina (1), di Fondi (1), di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020)139 ipositivi registrati24 ore dalla Asl di. Idistribuiti nei Comuni di: Aprilia (15), di Bassiano (1), Cisterna di(8), di Fondi (3), di Formia (2), di Gaeta (3), di(51), di Maenza (1), di Minturno (2), di Monte San Biagio (1), Pontinia (9), di Priverno (10), di Prossedi (2), di Rocca Massima (1), di Roccagorga (2), di Sabaudia (5), di Sermoneta (4), di Sezze (6), di Sonnino (1), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (11). Leggi anche: Terza ondata Covid in Italia: quando ci sarà e quanto dureràstati registrati i decessi di 5 pazienti residenti nei Comuni di Aprilia (1), di Cisterna di(1), di Fondi (1), di ...

GazzettinoGolfo : #AslLatina - Coronavirus, 139 nuovi positivi e 5 decessi: il bollettino della Asl di Latina -… - Aprilia_News : #Coronavirus: 139 positivi e 5 decessi in provincia di Latina - CorriereCitta : #Coronavirus Latina e provincia, in calo i nuovi casi: sono 139 nelle ultime 24 ore. Ecco i dati di oggi - LatinaQTW : Coronavirus, 139 nuovi casi positivi in provincia di Latina ma ci sono 5 nuove vittime - LatinaQTW : Latina, confermata la positività al Coronavirus del sindaco Coletta. E' in isolamento domiciliare -