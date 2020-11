Anna Tatangelo strepitosa anche mentre fa le pulizie di casa | l’outfit casalingo

Leggi su meteoweek

(Di martedì 24 novembre 2020)attualmente fa parte del team di Michelle Hunziker nel programma All togheter now!. Essendo un personaggio pubblico, ha un profilo Instagram attivo. Non a caso ha pubblicato di recente una storia in cui si mostra in una versione diversa rispetto al solito. Ecco come l’hanno vista i follower.lingo La L'articolo proviene da www.meteoweek.com.