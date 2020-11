Paragone: “Così Bill Gates, Big Pharma e i colossi web stanno costruendo il nuovo mondo distopico” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il leader di Italexit Gianluigi Paragone spiega in modo limpido e lineare cosa c’è dietro l’annuncio da parte di Bill Gates del cosiddetto “Great Reset”, ovvero il “grande azzeramento”. Mentre le grandi aziende farmaceutiche accrescono ancora di più il loro potere, e gli Stati impotenti accettano, coi vaccini, condizioni estremamente non trasparenti, nello stesso tempo Amazon e i grandi gruppi del web si arricchiscono in modo esponenziale grazie al lockdown. In tutto questo, spunta di nuovo fuori Bill Gates, che ora parla di “Grande azzeramento”, ossia il nuovo mondo dei pochissimi iper-ricchi. E per arrivare a questo, via via, si passerà attraverso la distruzione della ricchezza del popolo, soprattutto della classe media, per arrivare a una ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 23 novembre 2020) Il leader di Italexit Gianluigispiega in modo limpido e lineare cosa c’è dietro l’annuncio da parte didel cosiddetto “Great Reset”, ovvero il “grande azzeramento”. Mentre le grandi aziende farmaceutiche accrescono ancora di più il loro potere, e gli Stati impotenti accettano, coi vaccini, condizioni estremamente non trasparenti, nello stesso tempo Amazon e i grandi gruppi del web si arricchiscono in modo esponenziale grazie al lockdown. In tutto questo, spunta difuori, che ora parla di “Grande azzeramento”, ossia ildei pochissimi iper-ricchi. E per arrivare a questo, via via, si passerà attraverso la distruzione della ricchezza del popolo, soprattutto della classe media, per arrivare a una ...

