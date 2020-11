Coronavirus: per Ricciardi gli ospedali non potrebbero sostenere una nuova fase di contagi (Di lunedì 23 novembre 2020) Per Walter Ricciardi una terza ondata di Covid-19 sarebbe deleteria per gli ospedali italiani. Covid, Ricciardi: “Terza ondata sarebbe insostenibile” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Per Walteruna terza ondata di Covid-19 sarebbe deleteria per gliitaliani. Covid,: “Terza ondata sarebbe insostenibile” su Notizie.it.

stefanoepifani : Con un tasso percentuale di morti rispetto alla popolazione doppio di quello degli Stati Uniti, la morte dei malati… - Ettore_Rosato : Campioni per sempre. A 81 anni #Giovanni Trapattoni, storico difensore del Milan, ex allenatore di Inter, Juve e Na… - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - sehmagazine : #Coronavirus: #Sassari, la Polizia locale ha sanzionato (per la quinta e sesta volta) sempre lo stesso supermercato… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Coronavirus, una app di monitoraggio per i vaccinati. Obbligo solo in casi estremi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, una app di monitoraggio per i vaccinati. Obbligo solo in casi estremi Il Sole 24 ORE Focolaio nella casa di riposo a Cividale. sono 31 gli anziani positivi al Covid

È il risultato dei test sui 230 ospiti della residenza cittadina. La dirigenza: «Purtroppo gli esiti hanno tardato ad arrivare» ...

Breve storia fantastica

Il governo della Cina punta sullo sviluppo di un settore nazionale fondamentale: il cinema di fantascienza. È solo l'ultima rinascita di un genere che ha già percorso molta storia cinese, spiega l'aut ...

È il risultato dei test sui 230 ospiti della residenza cittadina. La dirigenza: «Purtroppo gli esiti hanno tardato ad arrivare» ...Il governo della Cina punta sullo sviluppo di un settore nazionale fondamentale: il cinema di fantascienza. È solo l'ultima rinascita di un genere che ha già percorso molta storia cinese, spiega l'aut ...