Juventus-Cagliari, Dazn: “Stiamo cercando di ripristinare la visione in APP” (Di sabato 21 novembre 2020) “Stiamo cercando di ripristinare il più rapidamente possibile la visione di Juventus-Cagliari in APP“. Questo il messaggio pubblicato da Dazn Italia su Twitter in seguito all’interruzione del servizio che non permette agli abbonati di seguire la partita di Serie A. “Vi invitiamo a riprovare l’accesso e inserire nuovamente le credenziali”, si legge ancora nel tweet. Ciao, stiamo cercando di ripristinare il più rapidamente possibile la visione di Juventus-Cagliari in APP. Vi invitiamo a riprovare l’accesso e inserire nuovamente le credenziali — Dazn Italia (@Dazn IT) November 21, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020)diil più rapidamente possibile ladiin APP“. Questo il messaggio pubblicato daItalia su Twitter in seguito all’interruzione del servizio che non permette agli abbonati di seguire la partita di Serie A. “Vi invitiamo a riprovare l’accesso e inserire nuovamente le credenziali”, si legge ancora nel tweet. Ciao, stiamodiil più rapidamente possibile ladiin APP. Vi invitiamo a riprovare l’accesso e inserire nuovamente le credenziali —Italia (@IT) November 21, 2020 SportFace.

juventusfc : KICK-OFF | Si comincia! ?? Ripartiamo da casa. Tutti insieme. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - sportface2016 : #calcio #dazndown #JuventusCagliari, il messaggio di #Dazn: 'Stiamo cercando di ripristinare la visione in APP' - MarcoGiordano6 : RT @calciomercatoit: CMIT TV, il terzo tempo con il postpartita di #JuventusCagliari: conduce @MarcoGiordano6, ospiti @mirkocalemme, @Gioke… -