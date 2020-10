Napoli, Insigne tenta lo sprint: in panchina contro il Sassuolo (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Insigne può tirare un sospiro di sollievo: nulla di grave l’infortunio contro la Real Sociedad. Prova il recupero lampo Il Napoli di Rino Gattuso potrebbe ritrovare subito il suo capitano. Lorenzo Insigne, infatti, si è bloccato nella gara contro la Real Sociedad ma gli esami strumentali hanno rilevato solo una contrattura. Secondo Il Corriere dello Sport, Insigne potrebbe già andare in panchina nella gara di domani contro il Sassuolo. I neroverdi non hanno mai vinto al San Paolo: 5 vittorie del Napoli e due pareggi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzopuò tirare un sospiro di sollievo: nulla di grave l’infortuniola Real Sociedad. Prova il recupero lampo Ildi Rino Gattuso potrebbe ritrovare subito il suo capitano. Lorenzo, infatti, si è bloccato nella garala Real Sociedad ma gli esami strumentali hanno rilevato solo una contrattura. Secondo Il Corriere dello Sport,potrebbe già andare innella gara di domaniil. I neroverdi non hanno mai vinto al San Paolo: 5 vittorie dele due pareggi. Leggi su Calcionews24.com

