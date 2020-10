Milan-Sparta Praga 3-0, il tabellino (Di giovedì 29 ottobre 2020) MilanO - Il Milan batte lo Sparta Praga 3-0 nella seconda giornata di Europa League . Nel primo tempo, rossoneri avanti con Brahim Diaz , poi Ibrahimovic sbaglia un rigore; nella ripresa arrivano i ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020)O - Ilbatte lo3-0 nella seconda giornata di Europa League . Nel primo tempo, rossoneri avanti con Brahim Diaz , poi Ibrahimovic sbaglia un rigore; nella ripresa arrivano i ...

SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ?… - UEFAcom_it : Super gol di Brahim Diaz ?? Riuscirà il Milan a superare lo Sparta Praga? ???? #UEL | @acmilan - m_tencaioli : - GoalItalia : MATCH REPORT - #MilanSpartaPraga 3-0: il Diavolo si diverte, tris per il primato nel girone ???? [@SimoneGambino] - sportli26181512 : Questo Milan non sbaglia un colpo: tris allo Sparta Praga ed è già fuga: Questo Milan non sbaglia un colpo: tris al… -