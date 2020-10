L’impotenza dell’Europa di fronte al sultano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – È iniziato il secondo tempo del film su Charlie Hebdo. Il primo si concluse con la mattanza nella sede del giornale satirico francese; il secondo è iniziato con la decapitazione per strada di un professore reo d’aver mostrato ai suoi alunni una copia delle vignette già pubblicate da Charlie Hebdo, e con l’uccisione di tre persone, di cui una decapitata, nella basilica di Nizza. Il tutto accompagnato dalle grida Allah Akbar. In Arabia Saudita, presso il consolato francese di Gedda, una guardia della sicurezza è stata ferita da un uomo armato di coltello e ad Avignone, inneggiando ad Allah, un altro uomo ha tentato di attaccare dei poliziotti in strada. È stato fortunatamente ucciso e gli agenti ne sono usciti illesi. La decapitazione del professor Paty Alcuni centri di culto erano già stati chiusi dopo la ...