Tim Curry sarà presente alla reunion del Rocky Horror Picture Show (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'attore Tim Curry, farà una rarissima apparizione nella reunion live del Rocky Horror Picture Show, in occasione della festa democratica del Winsconsin. L'attore è diventato famoso per il suo iconico ruolo di Frank N Furter, uno dei protagonisti dello storico Rocky Horror Picture Show del 1975. Curry si unirà ad altri due membri del cast originale ovvero Barry Bostwick e Nell Campbell, in occasione della raccolta fondi di Halloween. Tim Curry: una malattia affrontata con il sorriso Insieme a Curry, Bostwich e Campbell saranno presenti anche Wilmer Valderrama, Lance Bass, Rosario Dawson, Jason George, Seth Green, Jason ...

