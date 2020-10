Gf Vip, «Fuori Enock»: i social chiedono l’espulsione del fratello di Balotelli dopo la frase choc contro Guenda (Di martedì 27 ottobre 2020) Alta tensione nella casa del Grande fratello Vip fra Enock e Guenda Goria. La scia delle polemiche per la battuta infelice di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello non accenna a placarsi, con la figlia di Maria Teresa Ruta in prima linea. Proprio durante una discussione fra Guenda e Enock, quest’ultimo si sarebbe lasciato andare a delle esternazioni che hanno scatenato una vera e propria rivolta sui social. «Ma donna che? Ma chi ca**o sei? Sono stato lucido a dirti solo vaffa**ulo e andare in confessionale, altrimenti…», è la frase del giovane concorrente che ha indignato gli attenti telespettatori, pronti ora a chiedere la squalifica del fratello di Balotelli. Su Twitter ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Alta tensione nella casa del GrandeVip fraGoria. La scia delle polemiche per la battuta infelice di Marionei confronti di Dayane Mello non accenna a placarsi, con la figlia di Maria Teresa Ruta in prima linea. Proprio durante una discussione fra, quest’ultimo si sarebbe lasciato andare a delle esternazioni che hanno scatenato una vera e propria rivolta sui. «Ma donna che? Ma chi ca**o sei? Sono stato lucido a dirti solo vaffa**ulo e andare in confessionale, altrimenti…», è ladel giovane concorrente che ha indignato gli attenti telespettatori, pronti ora a chiedere la squalifica deldi. Su Twitter ...

LaStampa : Selvaggia Roma, Stefano Bettarini e Giulia Salemi restano ancora fuori: annunciati approfondimenti medici. - Angela91973166 : #GFVIP FATE ATTENZIONE Matilde nel discorso ha detto che Guenda e talmente forte , Se i vip della casa hanno capta… - martina22030 : Per il vip che vuole fare il suo appello a favore di Eli Greg...lascia stare, non perdere nemmeno tempo, tanto la buttiamo fuori! #GFVIP - Raiss47543222 : Venerdì scorso 'i vip non si aspettano della eliminazione lunedì' sempre loro il lunedì 'la vera eliminazione ci sa… - Lotus3Patrizia : RT @SciaccaIvan: @GrandeFratello Enock e la Contessa fuori dal Grande Fratello Vip. Dayane bugiardissima, aveva capito benissimo la frase v… -