Lady Diana e Freddie Mercury, la verità sulla notte di fuoco insieme [FOTO] (Di venerdì 23 ottobre 2020) La notizia della "notte folle" di Lady Diana e Freddie Mercury è diventata una vera e propria leggenda metropolitana. Secondo le voci di gossip, si sarebbe trattata di una notte di puro divertimento, che i due avrebbero trascorso in un bar situato nel sud di Londra. Ma come hanno fatto due delle persone più famose del pianeta a godersi la serata nel perfetto anonimato, circondati da centinaia di persone curiose? Possibile che nessuno l'abbia notato? Eppure in tutti questi anni la FOTO che ritraeva il momento ha fatto il giro del mondo: adesso spunta la prova che potrebbe capovolgere i fatti.

