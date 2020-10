Alba Parietti e la mamma, un dolce ricordo su Instagram -FOTO (Di venerdì 23 ottobre 2020) A dieci anni dalla morte della mamma, Alba Parietti la ricorda con FOTO e messaggi dolci e commoventi su Instagram Oggi per la bella Alba Parietti è un giorno molto triste. Dieci anni fa la conduttrice televisiva perdeva la sua adorata mamma, la scrittrice Grazia Dipietromaria. La donna che più ha amato in questa vita, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020) A dieci anni dalla morte dellala ricorda cone messaggi dolci e commoventi suOggi per la bellaè un giorno molto triste. Dieci anni fa la conduttrice televisiva perdeva la sua adorata, la scrittrice Grazia Dipietromaria. La donna che più ha amato in questa vita, … L'articolo proviene da YesLife.it.

