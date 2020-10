Sara Croce “mostra” la mascherina

(Di giovedì 22 ottobre 2020), nella giornata di ieri, ha lasciato tutti a bocca aperta, pubblicando sul suo profilo Instagram due foto dove sponsorizza una marca di mascherine. Un altro post mozzafiato per la giovane modella di Garlasco. Questa volta,, ha stupito tutti semplicemente sponsorizzando la marca di mascherine Wolfhom. La bellissima showgirl ha poi lanciato lo slogan dell’azienda di mascherine nella sua descrizione: “Sicura ma allo stesso tempo protettaArticolo completo:“mostra” ladal blog SoloDonna

carstairsv : sarà imbarazzante dato che se tutto va bene interagisco con tre persone in croce ma voglio distrarmi diffondendo un… - snowmalec : record di casi a milano e domani c'è pure lo sciopero generale dei mezzi non oso immaginare cosa ci sarà su quei du… - Fraboys69 : RT @sminkionauta: ??Ma la televisione ha detto che il nuovo anno Porterà una trasformazione E tutti quanti stiamo già aspettando Sarà tre vo… - sminkionauta : ??Ma la televisione ha detto che il nuovo anno Porterà una trasformazione E tutti quanti stiamo già aspettando Sarà… - elenatem : RT @bricilau: Hormoz Vasfi e Sara Croce. Amore a prima Visa | Il Caffè di Gramellini -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Croce

Corriere della Sera

L'attore si è presentato sul red carpet visibilmente dimagrito, suscitando la preoccupazione dei fan, che hanno notato un look molto diverso dal solito.Un’ordinanza a compendio delle ordinanza precedenti in merito al bivacco, consumo di bevande alcoliche in strada e abbandono di rifiuti solidi urbani ...