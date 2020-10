Meteo prossima settimana INVERNALE | fuori cappotti e ombrelli

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ottobrata, sì, ma durerà poco. Anzi, alla fin fine pochissimo. Però ci sta, lo abbiamo detto e lo ripetiamo: l’ottobrata è un periodo di bel tempo, magari condizionato da temperature superiori alle medie stagionali (come in questi giorni), che di solito non va oltre 3-4 giorni di durata. Sarà così anche stavolta. Già domani, venerdì, i primi segnali di cambiamento si avvertiranno sui mari occidentali laddove comincerà ad insinuarsi aria umida oceanica. Tra sabato e domenica tale massa d’aria destabilizzerà definitivamente lo scenario anticiclonico, spalancando le porte a quello che sarà il vigoroso successivo peggioramento. Sì, perché anche stavolta sarà un vero e proprio traumaclimatico: la fredda depressione nord atlantica impatterà il ...