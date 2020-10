Bayern, Flick: “Nessuno sa difendersi bene in Europa come Simeone. Douglas Costa per noi è eccezionale” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico del Bayern Monaco Flick ha presentato in sala stampa il match di domani in Champions League con l'Atletico Madrid. "Sfidare l'Atletico alla prima partita è semplicemente un lusso, un vero big match. Penso che il tecnico Diego Simeone, che sta su quella panchina da nove anni, con noi ha fatto sempre bene e sa sviluppare il miglior gioco difensivo che c'è in Europa. Sono molto compatti e incredibilmente disciplinati. Hanno anche molta qualità in attacco grazie a Suárez. Dobbiamo metterli sotto pressione e sarà una partita di grande dispendio fisico". Su Douglas Costa il tecnico ha detto: "Ha mostrato nei primi giorni le sue qualità. Il modo in cui risolve le cose con la palla è eccezionale, rimane sempre calmo. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico delMonacoha presentato in sala stampa il match di domani in Champions League con l'Atletico Madrid. "Sfidare l'Atletico alla prima partita è semplicemente un lusso, un vero big match. Penso che il tecnico Diego, che sta su quella panchina da nove anni, con noi ha fatto sempree sa sviluppare il miglior gioco difensivo che c'è in. Sono molto compatti e incredibilmente disciplinati. Hanno anche molta qualità in attacco grazie a Suárez. Dobbiamo metterli sotto pressione e sarà una partita di grande dispendio fisico". Suil tecnico ha detto: "Ha mostrato nei primi giorni le sue qualità. Il modo in cui risolve le cose con la palla è eccezionale, rimane sempre calmo. ...

Inizierà fra le mura amiche dell'Allianz Stadium la nuova avventura in Champions League del Bayern Monaco campione in carica ... In conferenza stampa ne ha parlato il tecnico Hans-Dieter Flick: "Al ...

Una Champions per tutti. Caccia al Bayern: Juve, Inter e Atalanta da corsa

I campioni in carica, il City e il Psg in prima fila, poi Liverpool e spagnole. Le italiane partono dietro ma possono sorprendere: un’edizione così aperta non si era mai vista ...

