Calciomercato Juventus: Adama Traoré è prossimo alla firma (Di lunedì 19 ottobre 2020) La dirigenza della Juventus è tra le più attrezzate d’Europa e la programmazione degli ultimi anni ha portato a risultati mai visti prima d’ora in Italia, con la bellezza di nove scudetti consecutivi. Certi traguardi si raggiungono grazie al lavoro di squadra ma anche alla bravura sul Calciomercato, dove la Juve ha dimostrato di saper sempre cogliere le giuste occasioni. Come riportato nei giorni scorsi uno degli ultimi duelli di mercato è quello con il Liverpool. L’obiettivo è Adama Traoré, esterno in forza agli Wolves. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Liverpool pronto alla super offerta alla Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: Dybala in partenza, il ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) La dirigenza dellaè tra le più attrezzate d’Europa e la programmazione degli ultimi anni ha portato a risultati mai visti prima d’ora in Italia, con la bellezza di nove scudetti consecutivi. Certi traguardi si raggiungono grazie al lavoro di squadra ma anchebravura sul, dove la Juve ha dimostrato di saper sempre cogliere le giuste occasioni. Come riportato nei giorni scorsi uno degli ultimi duelli di mercato è quello con il Liverpool. L’obiettivo èTraoré, esterno in forza agli Wolves. LEGGI ANCHE:: Liverpool prontosuper offertaLEGGI ANCHE:: Dybala in partenza, il ...

sportli26181512 : Juve, Ronaldo più soldi per Neymar: la cifra: La Juventus ci prova per Neymar. Come... - zazoomblog : Calciomercato Juventus: in arrivo un predestinato Inter e Real Madrid battute - #Calciomercato #Juventus: #arrivo - calciomercatoit : ??SONDAGGIO - AndreaPintore5 : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Paratici punta #Camavinga per gennaio: la chiave è #Rugani, trattativa avviata ?? #CMITmercato https://t.… - zazoomblog : Calciomercato Juventus è sempre derby con l’Inter: Paratici sfida Marotta - #Calciomercato #Juventus #sempre -