Contagi | mascherine e lockdown | le parole del premier Conte VIDEO

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha parlato alla stampa attraverso una diretta trasmessa dalla pagina pagina social dello stesso. Punto focale dell’intervento è stato naturalmente il covid-19, con il Governo pronto a intervenire dopo la risalita della curva dei. “Abbiamo concluso i lavori del consiglio dei ministri e abbiamo approvato un nuovo decreto legge concepito per affrontare questa nuova fase. C’è una risalita della curva dio, di qui la deliberazione di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio“, sono state le di Giuseppe, “abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare quel rapporto tra stato e regioni che avevamo costruito nella fase più dura. D’ora ...

SkyTG24 : ?? #Covid_19, salgono i contagi. #Conte: 'Nuova fase, mascherine sempre' - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - sole24ore : La stretta anti-contagi: mascherine all’aperto, feste a numero chiuso e locali fino alle 23 - carlo_centemeri : Corriere della Sera: Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo. Conte: mascherine sempre, anche se si ricevo… - IMoresi : RT @ItaliaOggi: Covid 19, boom dei contagi. Conte: mascherine obbligatorie ovunque tranne che a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi mascherine

fragili e a indossare le mascherine quando ci si avvicina a queste categorie di familiari. Massima attenzione anche ad amici, conoscenti e familiari non conviventi che si ricevono in casa, («Secondo ...E' stato poi il premier Conte a confermare che c'è l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto: "La curva dei contagi sta salendo, per questo abbiamo deciso la proroga dello stato di ...