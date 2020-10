Le 5 coppie formate da celeb e da persone non famose

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Se le commedie romantiche che abbiamo visto in tutti questi anni ci hanno insegnato qualcosa è che le cose impossibili possono accadere. Come fidanzarsi con il più bello/la più bella della scuola, incontrare l’amore della propria vita o il classico principe azzurro che perde la testa per chi meno te lo aspetti. Situazioni simili, nella versione reale fuori dallo schermo, corrispondono alle celeb che si fidanzano con persone non famose. Una favola moderna, insomma, come quella che sta vivendo Vanessa Valladares, la nuova fidanzata di Zac Efron: si conosciuti in Australia in un locale dove la ragazza lavora come cameriera. Quando si dice essere fortunate! https://twitter.com/HaiderA79912617/status/1310435000421167111?s=20