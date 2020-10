UFFICIALE Roberto Pereira è un nuovo giocatore della Lazio | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarà lui il terzo portiere biancoceleste per la stagione 2020/21. Laha ufficializzato l’acquisto didal Monaco. Il portiere brasiliano arriva in prestito dal Monaco: ildel club. «La S.S.comunica di aver raggiunto un accordo con l’Association Sportive de Monaco Football Club per l’acquisto a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel. Lapotrà esercitare un diritto di riscatto per l’acquisizione definitiva del portiere brasiliano, il quale verrà aggregato alla Primavera». Leggi su Calcionews24.com