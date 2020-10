La Juve vuole Chiesa. Paratici non smentisce: "Bisogna essere creativi. Sempre attenti alle occasioni" (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus insiste per Federico Chiesa della Fiorentina. Fabio Paratici non smentisce le voci: le sue parole Leggi su 90min (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lantus insiste per Federicodella Fiorentina. Fabiononle voci: le sue parole

La Juventus non si nasconde: Federico Chiesa è uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri. "Tutto può succedere" ha dichiarato di recente Rocco Commisso che probabilmente aveva il sentore dei ...

Roma, Kumbulla: "Qui ho fatto un salto di qualità, è una grande emozione"

Sono stato molto felice di aver debuttato con la Juve, anche se c'è il rammarico ... Posso essere schierato ovunque voglia l'allenatore. Fonseca ci fa giocare di reparto, Juric invece preferiva ...

