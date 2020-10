Coronavirus, il virologo Silvestri: “In Italia nessun allarme, al momento la situazione è sotto controllo” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Oggi è finita la prima decade autunnale con situazione COVID-19 in Italia ancora tutto sommato sotto controllo, mentre arriva qualche segnale di rallentamento dalla Francia ed altri paesi europei (mentre in altre nazioni i casi continuano a crescere)“: il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, ha dedicato un post su Facebook alla situazione Coronavirus in Italia. La situazione, secondo l’esperto, è “per il momento non allarmante, ma visto l’arrivo progressivo della cattiva stagione sarà importante continuare con l’opera di mitigazione (3T e sicurezza RSA, soprattutto), mentre la popolazione può aiutare con ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Oggi è finita la prima decade autunnale conCOVID-19 inancora tutto sommatocontrollo, mentre arriva qualche segnale di rallentamento dalla Francia ed altri paesi europei (mentre in altre nazioni i casi continuano a crescere)“: ilGuido, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, ha dedicato un post su Facebook allain. La, secondo l’esperto, è “per ilnon allarmante, ma visto l’arrivo progressivo della cattiva stagione sarà importante continuare con l’opera di mitigazione (3T e sicurezza RSA, soprattutto), mentre la popolazione può aiutare con ...

