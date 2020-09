Gomez spicca il volo insieme all’Atalanta | all’Olimpico è 4-1 | Lazio annientata

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Un’Atalanta magistrale spezza le ali dell’entusiasmo alla. La Dea hato ilall’Olimpico. Pronti e via e i nerazzurri sono passati in vantaggio con Gosens dopo appena 10′ minuti tagliando così l’umore dei capitolini non ancora scesi in campo. Il raddoppio arriva alla mezz’ora con Hateboer che sfrutta l’assist di Gosens e manda gli orobici sul 2-0. Il tris arriva negli sgoccioli del primo tempo con. Nella ripresa sono sempre gli ospiti a giocare, ma Caicedo a sorpresa riesce a riaccendere la gara. Al 61′ la doccia gelata,prende palla si accentra e scaraventa un bolide terra-aria sotto il sette. Al triplice fischio è festa nerazzurra, con i bergamaschi che viaggiano alla velocità della luce. Foto: twitter ...