MotoGp - gli orari del Gp di Francia 2024 | Sky e Tv - dove vedere in tv il weekend di Le Mans

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bologna, 8 maggio- Grande attesa per ilindella. Il gran premio di Spagna, il più bello fino a qui, ha visto la straordinaria vittoria di Pecco Bagnaia nel corpo a corpo con Marc Marquez, sfruttando anche la contemporanea caduta di Jorge Martin per accorciare sensibilmente il divario in classifica. Campionato riaperto, semmai prima si potesse considerare chiuso, con Martin in testa con 92 punti, davanti a Bagnaia con 75, Bastianini con 70, Acosta con 69, Vinales con 63, Marquez con 60 e Binder con 59. Tutti sono ancora in piena corsa per il titolo. Il circus si sposta a Leper il tradizionale gp sul circuito Bugatti, costruito a margine di quello storico della 24 automobilistica,le Ducati cercheranno di dettare ancora legge ...