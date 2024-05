FI prende gli scontenti a destra - il Pd non si smembra e i socialisti… Parla Diamanti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Alla segretaria del Pd Elly Schlein, oltre che di merito, i rilievi che le sono stati mossi sono di metodo. La scelta di aderire al referendum della Cgil per l’abolizione del Jobs Act di renziana memoria arriva in un momento complesso. Ma attenzione a dare i dem per morti. Il Pd resta “un partito con un elettorato solido” e, dunque, è troppo presto per il centropensare di catalizzare i voti di probabili riformisti in uscita. Benché sia innegabile, come spiega a Formiche.net il politologo e fondatore di YouTrend, Giovanni, l’area riformista “sia a disagio”. La scelta di aderire al referendum della Cgil da parte di Schlein sta destando non poche polemiche interne al partito. C’è il rischio di unomento in vista delle Europee? Ho sentito molte voltere dellomento del ...