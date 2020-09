Genoa, ufficiale la lista dei nomi positivi al Covid, rinviata la decisione su Genoa-Torino (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli occhi del calcio italiano sono tutti puntati sul Genoa, dopo che alcuni giorni fa sono stati rilevati un totale di 14 positivi al coronavirus, dopo i tamponi effettuati al seguito della traferta a Napoli. La società rossoblu ha reso noto la seguente nota con la lista completa dei calciatori positivi al contagio: Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli occhi del calcio italiano sono tutti puntati sul, dopo che alcuni giorni fa sono stati rilevati un totale di 14al coronavirus, dopo i tamponi effettuati al seguito della traferta a Napoli. La società rossoblu ha reso noto la seguente nota con lacompleta dei calciatorial contagio: IlCfc comunica che i propri tesserati risultatial-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultatii seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, ...

