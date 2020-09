Fishing | North Atlantic sarà disponibile su Steam dal 16 Ottobre

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo sviluppatore norvegese Misc Games si prepara a gettare nuovamente le reti a fine estate, dopo aver annunciato la data di uscita del suo realistico simulatore di pesca commercialesu. Come seguito del famoso gioco di simulazione: Barents Sea,ti porterà in un emozionante viaggio in alto mare, dove potrai navigare nelle maestose acque della Nuova Scozia per ottenere la migliore retata di sempre! Acquistaal lancio al prezzo scontato del 10% di $31.49/€26.99/£27.01, o se possiedi già: Barents Sea potrai ottenere un ulteriore 10% di sconto per un totale del ...