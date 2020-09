Serie A | le probabili formazioni dei recuperi della prima giornata

Leggi su newsmondo

(Di martedì 29 settembre 2020)A, le: andiamo a scoprire le scelte dei tecnici in vista delle partite del prossimo turno. ROMA – È tempo diA. Andiamo a scoprire tutte le possibili scelte dei tecnici con gli squalificati e gli indisponibili, aggiornati in tempo reale. Tre partite in programma nel primo turno infrasettimanale di questaA. Si tratta delle sfide che non sono state giocate nellaper consentire alle compagini di recuperare dalle fatichescorsa stagione. (INFO STREAMING e le DESIGNAZIONI ARBITRALI) Benevento-Inter (30/9 ore 18) Conte recupera de Vrij e concede un turno di riposo a Bastoni. A centrocampo Barella con Gagliardini mentre Sensi agirà alle spalle di Sanchez e ...