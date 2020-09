Oggi 1.648 casi, 24 morti e 1.316 guariti (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - In crescita i nuovi contagi da coronavirus in Italia. 1.648 nuovi casi Oggi, contro i 1.494 di ieri, ma con molti più tamponi: 90.185 Oggi, quasi 40mila in più. Il totale dei casi sale così a 313.011. Aumentano anche i decessi, 24 Oggi (ieri 16), per un totale di 35.875. Impennata dei guariti, ben 1.316 (ieri 773), e sono ora 226.506. Eì quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi Oggi è la Campania (+286), seguita da Lazio (219) e Lombardia (203). Sopra i 100 casi anche la Sicilia (163) e il Veneto (140). Nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio è il Molise con un solo caso nuovo. Il boom di guariti ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - In crescita i nuovi contagi da coronavirus in Italia. 1.648 nuovi, contro i 1.494 di ieri, ma con molti più tamponi: 90.185, quasi 40mila in più. Il totale deisale così a 313.011. Aumentano anche i decessi, 24(ieri 16), per un totale di 35.875. Impennata dei, ben 1.316 (ieri 773), e sono ora 226.506. Eì quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùè la Campania (+286), seguita da Lazio (219) e Lombardia (203). Sopra i 100anche la Sicilia (163) e il Veneto (140). Nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio è il Molise con un solo caso nuovo. Il boom di...

