Coronavirus: oggi 1.648 casi, 24 morti. Nuova stretta in Campania (Di martedì 29 settembre 2020) In crescita i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. 1.648 nuovi casi oggi, contro i 1.494 di ieri, ma con molti più tamponi: 90.185 oggi, quasi 40mila in più. Il totale dei casi sale così a 313.011. ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 settembre 2020) In crescita i nuovi contagi dain Italia. 1.648 nuovi, contro i 1.494 di ieri, ma con molti più tamponi: 90.185, quasi 40mila in più. Il totale deisale così a 313.011. ...

