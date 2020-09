Coronavirus in Toscana: 4 morti a Pisa, Firenze Pistoia, oggi 29 settembre. E 56 nuovi contagi (Di martedì 29 settembre 2020) Aumentano i morti per coroavirus in Toscana. oggi, 29 settembre, nesono stati registrati quattro, due uomini e due donne: due a Pisa, uno a Firenze, uno a Pistoia. Età media 77 anni. Mentre 56 sono i nuovi contagi: 17 identificati in corso di tracciamento e 39 da attività di screening. 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Campania) Leggi su firenzepost (Di martedì 29 settembre 2020) Aumentano iper coroavirus in, 29, nesono stati registrati quattro, due uomini e due donne: due a, uno a, uno a. Età media 77 anni. Mentre 56 sono i: 17 identificati in corso di tracciamento e 39 da attività di screening. 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Campania)

