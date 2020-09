Nissan | Toro | “Ripartiamo sotto una nuova luce E avremo più sinergie con Renault”

giada_demartis : RT @lucarallo: Un logo che testimonia la circolarità. Un crossover coupé 100% elettrico, sinonimo di innovazione e design. Marco Toro, AD c… - tosochris : RT @lucarallo: Un logo che testimonia la circolarità. Un crossover coupé 100% elettrico, sinonimo di innovazione e design. Marco Toro, AD c… - Fra7russo : RT @lucarallo: Un logo che testimonia la circolarità. Un crossover coupé 100% elettrico, sinonimo di innovazione e design. Marco Toro, AD c… - ChelottiInfo : Top story: @lucarallo: 'Un logo che testimonia la circolarità. Un crossover coupé 100% elettrico, sinonimo di innov… - dario_di_prisco : Top story: @lucarallo: 'Un logo che testimonia la circolarità. Un crossover coupé 100% elettrico, sinonimo di innov… -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan Toro

Tiscali Notizie

"In un anno difficile come questo contiamo di chiudere in Italia superando le 30mila unità e una quota superiore al 2%''. Così Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, parlan ...Un programma pensato ad hoc per i clienti che intendono avvicinarsi all'offerta di servizi legati al mondo della mobilità elettrica. In occasione della 'prima' dal vivo del nuovo crossover coupé Nissa ...