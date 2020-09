Guerra tra Mario Balotelli e Alessia Messina, lei pubblica chat private: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata” (FOTO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Da quando Enock Balotelli è al GF Vip, suo fratello Mario è finito al centro di molti rumors, l’ultimo riguarda la relazione con Alessia Messina. Quest’ultima è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con cui il calciatore ha avuto una relazione. I due protagonisti, però, portano avanti due versioni completamente diverse di quanto accaduto. Lei ha asserito di aver sempre creduto di essere fidanzata con lui. Per avvalorare tale tesi ha anche pubblicato delle chat private. Lui, invece, ha trattato la ragazza come una qualunque. Vediamo tutti i dettagli. Botta e risposta tra Mario Balotelli e Alessia Messina In questi giorni ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 settembre 2020) Da quando Enockè al GF Vip, suo fratelloè finito al centro di molti rumors, l’ultimo riguarda la relazione con. Quest’ultima è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con cui il calciatore ha avuto una relazione. I due protagonisti, però, portano avanti due versioni completamente diverse di quanto accaduto. Lei ha asserito di aver sempre creduto difidanzata con lui. Per avvalorare tale tesi ha ancheto delle. Lui, invece, ha trattato la ragazza come una qualunque. Vediamo tutti i dettagli. Botta e risposta traIn questi giorni ...

