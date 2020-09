Chi è Fiorella Bonizzi, la moglie di Fulvio Abbate (Di lunedì 28 settembre 2020) Fulvio Abbate, lo scrittore palermitano e opinionista televisivo concorrente del Grande Fratello Vip 5, è sposato da anni con Fiorella Bonizzi. La coppia si è unita in matrimonio nel lontano 1996, dicendosi sì nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo a Las Vegas, negli USA. Sette anni dopo le nozze, ossia nel 2003, Fulvio Abbate e Fiorella Bonizzi hanno accolto la figlia Carla. Tornando al matrimonio, ricordiamo che è stato celebrato nella Graceland Wedding Chapel, una delle più importanti città statunitensi. Se su Fulvio Abbate si conoscono numerosi dettagli – a cominciare dalle tappe della sua attività di scrittore, iniziata nel 1990 con Zero Maggio a ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 settembre 2020), lo scrittore palermitano e opinionista televisivo concorrente del Grande Fratello Vip 5, è sposato da anni con. La coppia si è unita in matrimonio nel lontano 1996, dicendosi sì nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo a Las Vegas, negli USA. Sette anni dopo le nozze, ossia nel 2003,hanno accolto la figlia Carla. Tornando al matrimonio, ricordiamo che è stato celebrato nella Graceland Wedding Chapel, una delle più importanti città statunitensi. Se susi conoscono numerosi dettagli – a cominciare dalle tappe della sua attività di scrittore, iniziata nel 1990 con Zero Maggio a ...

