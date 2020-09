Uomini e Donne, registrazione 25 settembre: Gemma Galgani piange perché rifiutata da Paolo (Di domenica 27 settembre 2020) Nuova registrazione di Uomini e Donne Venerdì 25 settembre nello studio 6 del centro Elios di Roma sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Appuntamenti che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere solo tra un paio di settimane. Grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, possiamo dirvi cosa è accaduto tra i protagonisti del Trono classico e over. Ovviamente si è iniziato ancora una volta con Gemma Galgani che ha ricevuto un bel due di picche da parte del cavaliere Paolo. Mentre la sua frequentazione con Biagio sembra proseguire nel migliore dei modi. Mentre la corteggiatrice Lucrezia è stata spronata a prendere una decisione, ovvero scegliere tra il tronista Gianluca ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 27 settembre 2020) NuovadiVenerdì 25nello studio 6 del centro Elios di Roma sono state registrate le nuove puntate di. Appuntamenti che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere solo tra un paio di settimane. Grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, possiamo dirvi cosa è accaduto tra i protagonisti del Trono classico e over. Ovviamente si è iniziato ancora una volta conche ha ricevuto un bel due di picche da parte del cavaliere. Mentre la sua frequentazione con Biagio sembra proseguire nel migliore dei modi. Mentre la corteggiatrice Lucrezia è stata spronata a prendere una decisione, ovvero scegliere tra il tronista Gianluca ...

