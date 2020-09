Premier League, che sorpresa: il Leicester ne fa 5 al City di Guardiola! (Di domenica 27 settembre 2020) È stata sicuramente una giornata pazza nel calcio, questo è innegabile. A capirlo bene è stato il Manchester City di Pep Guardiola che è stato travolto dall'uragano Leicester, che a Manchester ha vinto 5-2. Guardiola avrà tanto da lavorare, soprattutto sulla testa di tanti giocatori. E la strada sembra già in salitaLA PARTITAcaption id="attachment 1028271" align="alignnone" width="1024" Manchester City, getty images/captionSembrava essere anche un pomeriggio di gloria per il City, che si era illuso con la rete di Mahrez. All'ex calciatore del City ha risposto con ferocia Jamie Vardy con una grande tripletta, oltre ad essere stato protagonista assoluto della gara. Le altre due reti delle Foxes portano il timbro di Maddison e Tielemans su rigore. Un pomeriggio da ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) È stata sicuramente una giornata pazza nel calcio, questo è innegabile. A capirlo bene è stato il Manchesterdi Pep Guardiola che è stato travolto dall'uragano, che a Manchester ha vinto 5-2. Guardiola avrà tanto da lavorare, soprattutto sulla testa di tanti giocatori. E la strada sembra già in salitaLA PARTITAcaption id="attachment 1028271" align="alignnone" width="1024" Manchester, getty images/captionSembrava essere anche un pomeriggio di gloria per il, che si era illuso con la rete di Mahrez. All'ex calciatore delha risposto con ferocia Jamie Vardy con una grande tripletta, oltre ad essere stato protagonista assoluto della gara. Le altre due reti delle Foxes portano il timbro di Maddison e Tielemans su rigore. Un pomeriggio da ...

