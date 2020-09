Musei a 1 euro e affreschi in notturna per le Giornate europee del patrimonio (Di venerdì 25 settembre 2020) Arezzo 25 settembre 2020 - Due giorni nei Musei per le Giornate europee del patrimonio e ingresso a 1 euro nei Musei statali. Doveva esserci anche il Palazzo delle statue di via Ricasoli ad Arezzo, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 settembre 2020) Arezzo 25 settembre 2020 - Due giorni neiper lepee dele ingresso a 1neistatali. Doveva esserci anche il Palazzo delle statue di via Ricasoli ad Arezzo, ...

AlexBonoVox1 : RT @eventiatorino: Sabato 26 e domenica 27 settembre si festeggiano le Giornate Europee del Patrimonio: ai Musei Reali Torino un ricco cale… - SoniaLaVera : @GiancarloDeRisi Ma dove le vede orde di islamici che visitano i nostri musei il pazzo? Avete sentito il discorso c… - Lubec4Cult : Nel weekend del 26 e 27 settembre musei, parchi archeologici e luoghi della cultura ospiteranno laboratori e attivi… - solops : Sabato 26 Settembre a Domenica 27 Settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio gli ingressi ai muse… - mole24torino : Giornate Europee del Patrimonio a Torino: ingresso a 1 euro in diversi musei in città -