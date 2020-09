La scuola reimmaginata

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 settembre 2020) La sperimentazione dell’istruzione chiama in causa non solo l’esperto, il peritus da cui deriva il verbo experīrī, ma coinvolge anche l’ignorante creativo il cui senso della possibilità sollecita l’azione affinché un evento che ha la plausibilità e la capacità di accadere si verifichi davvero. Qui il fatto in divenire tramite esperimento è . Tema di un precedente saggio (Formica, 2020), essa configura la rivoluzione dell’apprendimento. Questi i suoi tratti distintivi: Nutrire l’immaginazione e coltivare l’apertura mentale degli allievi che potranno così indirizzare le loro passioni e perseguire idee originali – un’epifania di pensieri non convenzionali che sfidano lo status quo. Far praticare agli allievi la palestra intellettuale in cui le diverse branche della conoscenza ...