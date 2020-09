Mendicante che chiedeva l’elemosina al semaforo vince 300mila euro al gratta e vinci (Di giovedì 24 settembre 2020) Disoccupato da qualche anno e ‘mascotte’ degli automobilisti al semaforo ai quali chiedeva l’elemosina dopo uno show con il suo cappellino, un 60enne di Jesi (Ancona) ha vinto 300mila euro con un gratta e vinci da 5 euro. La giocata fortunata è stata effettuata il 16 agosto scorso da un distributore automatico, ha fatto sapere la proprietaria della Tabaccheria delle Logge di Viale Verdi. Il 60enne l’ha riscossa in questi giorni e ha voluto subito dare un segno della propria riconoscenza presentandosi oggi in tabaccheria con un cospicuo assegno. Nel frattempo si è tagliato la barba e accorciato i capelli lunghi, un look con il quale era noto a tutta la città; ma si è presentato in tabaccheria con lo stesso sorriso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Disoccupato da qualche anno e ‘mascotte’ degli automobilisti alai qualil’elemosina dopo uno show con il suo cappellino, un 60enne di Jesi (Ancona) ha vintocon unda 5. La giocata fortunata è stata effettuata il 16 agosto scorso da un distributore automatico, ha fatto sapere la proprietaria della Tabaccheria delle Logge di Viale Verdi. Il 60enne l’ha riscossa in questi giorni e ha voluto subito dare un segno della propria riconoscenza presentandosi oggi in tabaccheria con un cospicuo assegno. Nel frattempo si è tagliato la barba e accorciato i capelli lunghi, un look con il quale era noto a tutta la città; ma si è presentato in tabaccheria con lo stesso sorriso ...

