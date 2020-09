Referendum, ecco gli scenari dopo la vittoria del sì (Di martedì 22 settembre 2020) Il Referendum sul taglio dei parlamentari ha visto una netta vittoria del sì. Ma cosa cambierà? ecco tutti gli scenari previsti Foto WikipediaLa vittoria del sì al Referendum La maggior parte dei votanti si è espressa a favore della riduzione dei parlamentari. Cosa accadrà veramente? Innanzitutto l’effetto della votazione non sarà immediato. La legge esiste ma non è ancora attiva. Resteranno ancora 630 deputati e 315 senatori. Il taglio avverrà alle prossime elezioni politiche. Dunque nessuna modifica all’attuale Parlamento. Una volta ridisegnati i collegi, Camera e Senato saranno ridotte di circa un terzo. Ad oggi c’è un deputato ogni 96 mila abitanti, dopo il taglio che ne sarebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Ilsul taglio dei parlamentari ha visto una nettadel sì. Ma cosa cambierà?tutti gliprevisti Foto WikipediaLadel sì alLa maggior parte dei votanti si è espressa a favore della riduzione dei parlamentari. Cosa accadrà veramente? Innanzitutto l’effetto della votazione non sarà immediato. La legge esiste ma non è ancora attiva. Resteranno ancora 630 deputati e 315 senatori. Il taglio avverrà alle prossime elezioni politiche. Dunque nessuna modifica all’attuale Parlamento. Una volta ridisegnati i collegi, Camera e Senato saranno ridotte di circa un terzo. Ad oggi c’è un deputato ogni 96 mila abitanti,il taglio che ne sarebbe ...

Referendum, ha vinto il Sì, un punto per la stabilità di Conte

Referendum. Ha vinto il si, i Grillini esultano. E' stata una lunga ed estenuante battaglia che hanno combattuto. Quindi hanno ragione ad applaudire. Referendum. Ma i grillini hanno stravinto come era ...

