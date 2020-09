Michele Emiliano | chi è il nuovo presidente della Regione Puglia

you_trend : ?? #BREAKING - Decision desk Quorum/YouTrend #Puglia: Michele #Emiliano (CSX) rieletto Presidente della Regione - fattoquotidiano : Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e pe… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA REGIONALI| PUGLIA (proiezioni) - Michele Emiliano (centrosinistra) 46,8% - Raffaele Fitto (centrodestra)… - sidewayseye : RT @PdSUD: La Puglia resta a Michele Emiliano! - Foy84 : RT @987mies: Il voto si rispetta sempre. Auguri a Michele Emiliano. Però, abitanti di Capitanata, quando vi chiuderanno altri settordici pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Emiliano

“In Puglia oggi non è il primo giorno di autunno. È ancora primavera!”. Lo ha detto il presidente riconfermato della Puglia, Michele Emiliano. “Non abbiamo piegato la schiena – ha proseguito – Sento ...Grazie, per me oggi vince la Puglia tutta intera". Lo scrive su twitter il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, in testa di nove punti sul candidato di centrodestra Raffaele Fitto.