Elezioni regionali, il Centrosinistra tiene Toscana, Campania e Puglia. Il Centrodestra ‘strappa’ le Marche e tiene Veneto e Liguria (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali 2020, il punto regione per regione. I principali candidati e i risultati della tornata elettorale. Italiani al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le Suppletive, per le Amministrative e per le Elezioni regionali 2020 che decidono le sorti politiche di sei regioni italiane, più la Valle d’Aosta. Ovviamente i riflettori sono puntati su due banchi di prova per il governo: il referendum sul taglio del parlamentari e le regionali. Elezioni regionali 2020, exit poll, previsioni e risultati Sei regioni al voto (+1, Valle d’Aosta) nell’Election Day delle Elezioni regionali 2020. Il punto Regione per Regione. Elezioni regionali in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020)2020, il punto regione per regione. I principali candidati e i risultati della tornata elettorale. Italiani al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le Suppletive, per le Amministrative e per le2020 che decidono le sorti politiche di sei regioni italiane, più la Valle d’Aosta. Ovviamente i riflettori sono puntati su due banchi di prova per il governo: il referendum sul taglio del parlamentari e le2020, exit poll, previsioni e risultati Sei regioni al voto (+1, Valle d’Aosta) nell’Election Day delle2020. Il punto Regione per Regione.in ...

