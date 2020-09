Referendum, alle 12 affluenza al 12,25% (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Quando sono disponibili i dati di tutti i 7.903 Comuni, l’affluenza per il Referendum alle 12 è del 12,25%. Lo rende noto il Viminale.Riguardo alle Regionali, l’affluenza più alta alle 12 si registra in Valle d’Aosta, con il 17,66%, seguita dal Veneto con il 14,75% e la Toscana con il 14,67%. In Liguria hanno votato 13,95 su 100 aventi diritto, mentre nelle Marche 13,43 su 100. In Puglia l’affluenza è del 12,04%, in Campania dell’11,32%.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Quando sono disponibili i dati di tutti i 7.903 Comuni, l’per il12 è del 12,25%. Lo rende noto il Viminale.RiguardoRegionali, l’più alta12 si registra in Vd’Aosta, con il 17,66%, seguita dal Veneto con il 14,75% e la Toscana con il 14,67%. In Liguria hanno votato 13,95 su 100 aventi diritto, mentre nelle Marche 13,43 su 100. In Puglia l’è del 12,04%, in Campania dell’11,32%.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

