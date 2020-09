Inter | cambia la formula economica per l' arrivo di Vidal | la situazione

(Di domenica 20 settembre 2020) L'del cileno in maglia nerazzurra è ormai cosa fatta.però l'accordo con i blaugrana sull'indennizzo da versare

infoitsport : Inter, colpo di coda di Marotta: cambia la formula Vidal! Stasera a Milano, domani le visite - SmorfiaDigitale : Inter, colpo di coda di Marotta: cambia la formula Vidal! Stasera a Milano, doma... - bianca_caimi : RT @fcin1908it: Inter, colpo di coda di Marotta: cambia la formula Vidal! Stasera a Milano, domani le visite - - it_inter : #Vidal cambia una squadra dalle fondamenta: #Conte misurava la differenza dell'allenamento con e senza il suo pupil… - Alessan15334461 : RT @fcin1908it: Inter, colpo di coda di Marotta: cambia la formula Vidal! Stasera a Milano, domani le visite - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter cambia

Fcinternews.it

Sarà che il campionato è ricominciato a giugno e le coppe sono terminate ad agosto. Sarà che questo calciomercato tutto sta facendo tranne che incendiare i cuori degli appassionati (tutte le attenzion ...44' st + 3 - Fine partita 44'st - Tre minuti di recupero 43' st - Entra in campo Villar che si sistema a centrocampo prendendo il posto di Diawara 40' st - Spinazzola sfiora un grandissimo gol: l'este ...Dopo 9 anni di scudetti filati, di monocrazia assoluta, la Juventus è ancora la grande favorita del campionato. Per scelta propria, per scelta (anche) degli altri. La Signora che arriva sempre prima è ...